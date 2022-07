"Genre Bilal va juger Fauve ?", l'annonce de Bilal Hassani dans le jury de Danse avec les stars 2022 très critiquée sur Twitter, ce choix est pourtant loin d'être scandaleux

On a la confirmation qu'entre deux saisons, la prod de DALS ne passe pas son temps à glander sur TikTok. On le sait, les rumeurs du côté du casting se multiplient. Carla, Billy Crawford, Emma Smet... Plusieurs noms circulent avec plus ou moins d'insistance. Côté jury en revanche, c'est bouclé ! Chris Marques et François Alu restent, Jean-Paul Gaultier et Denitsa Ikonomova s'en vont. Pour les remplacer, la prod mise sur l'ex-danseuse étoile de l'Opéra de Paris, Marie-Agnès Gillot, et sur Bilal Hassani.

Bilal prend cher sur Twitter

Forcément heureux d'avoir été choisi, Bilal, qui vient de sortir un nouveau single, Transfert Trottinette, a partagé sa joie sur Instagram : "OH MON DIEU !!! C'est enfin annoncé, je rejoins Chris Marques, Marie-Agnès Gillot et François Alu dans le jury de Danse Avec Les Stars 2022. Cette annonce nous rappelle que la victoire est dans le coeur, que les rêves se réalisent et même des fois se prolongent. Allez, je renfile mes chaussures de danse, il y a une saison à préparer". Du côté des internautes en revanche, cette annonce ne fait pas que des heureux.