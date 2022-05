TPMP : Jean-Pascal balance un "scoop" sur le retour de Star Academy et fait des révélations sur son futur rôle

C'est désormais officiel, la Star Academy va faire son grand retour sur TF1 à la rentrée ! Le casting de l'émission qui a récemment fêté ses 20 ans est ouvert et a recueilli plus de 10 000 candidatures en seulement 48 heures. Récemment, on a appris que l'émission sera de retour dans le mythique château des Vives-Eaux de Dammarie-Les-Lys et qu'un ancien élève pourrait avoir un grand rôle dans cette nouvelle saison. Jean-Pascal, candidat emblématique de la saison 1, pourrait en effet devenir CPE !

Dorénavant chroniqueur de TPMP, l'agitateur a été interrogé sur son futur rôle par Benjamin Castaldi. Visiblement gêné, il n'a pas voulu trop en dire. Mais que les fans se rassurent, vu ses réponses, on sent que son retour est bien proche ! "Ils reviennent, enfin ! Enfin, la Star Academy revient !" s'est d'abord enthousiasmé celui qui a flirté avec Jenifer dans la première saison. "On en discute. C'est bien parti, il n'y a rien de fait. Mais on s'est parlé..." répond-il quand l'animateur lui demande d'évoquer sa présence dans la future version, avant de préciser qu'il pourrait s'agir d'un "joli rôle au sein du château". "Ce serait un peu un rôle de directeur, de CPE, de conseiller aux élèves..." confie-t-il.

Jean-Pascal révèle un "scoop"

Celui qui a récemment ému les téléspectateurs de TPMP en apparaissant en larmes sur le plateau s'est ensuite lâché en dévoilant un "scoop" ! "Je peux même dire qu'il y aura même la minute de téléphone ! La fameuse minute. C'est un scoop !" révèle-t-il. Enfin, l'agitateur a bien confirmé la présence de Nikos Aliagas à l'animation. Une obligation pour JP ! "C'est obligatoire. Il faut. C'est la marque de Star ac'. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas le château, s'il n'y a pas Nikos, ça ne marchera pas", conclut-il.

On a hâte de découvrir tout ça sur nos écrans !