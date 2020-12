Jean-Pascal Lacoste en larmes dans TPMP : il se confie sur la période où il était ruiné

Très ému en racontant son passage à vide où il était criblé de dettes, Jean-Pascal Lacoste a expliqué : "Et puis, il y a 8 ans j'ai eu un bad. Je n'avais rien". "Je pense que les stars, il faut pas avoir peur de redémarrer, de dire 'ah je fais de la télé qu'est-ce que je sais faire d'autre'" a-t-il avoué, mais il s'est battu : "J'ai ouvert un petit resto ça a moyennement marché, j'ai vendu, j'ai fait serveur, les gens toute la journée vous disent 'ah ça mène là, la télé'".

Jean-Pascal Lacoste en pleurs, il remercie Cyril Hanouna

Alors qu'une version nouvelle génération de la Star Academy serait en préparation pour 2021, Jean-Pascal Lacoste a tenu à remercier Cyril Hanouna de lui avoir laissé sa chance dans TPMP. "Après Cyril, tu m'as pris, et c'est pour ça je te l'ai dit, et je le dis avec émotion, parce que ça a pas été facile et je suis passé par des moments hyper durs" a-t-il confié, "C'est une chance, je te remercie. Quand on se bat, on peut y arriver, je suis pas le genre à chialer, mais quand on veut se bouger le c** on peut y arriver et faut pas écouter les autres, il faut se battre".

Le chroniqueur a ajouté : "J'ai eu la chance de Delphine qui s'est occupée de mes enfants, j'ai galéré à payer mon loyer, j'en ai chié. C'est pas parce qu'on fait de la télé qu'on peut pas être boulanger ou autre. Quand il faut bouffer il faut s'adapter, il faut avoir les co*****es de dire il faut faire autre chose et ça redémarrera. La preuve, c'est dur mais si on se bat, on peut y arriver", "c'est pas fastoche", "c'est au moment où j'ai divorcé, c'était compliqué..." "Les gens ils vous démontent, même aujourd'hui, c'est pas des trucs fastoches".