Star Academy de retour en 2021 : "Nous travaillons sur une Star Ac nouvelle génération"

Si le confinement est synonyme d'ennui, il est aussi synonyme de... nostalgie ! Cette période est parfaite pour se replonger dans des séries cultes comme Desperate Housewives, Buffy contre les vampires ou encore Gossip Girl, qui va d'ailleurs avoir le droit à un reboot, mais aussi dans nos émissions préférées telles que la Star Academy. EndemolShine France rediffuse d'ailleurs "les meilleurs moments de l'émission" (de TF1 puis NRJ 12) sur sa chaîne Youtube.

La Star Academy prépare son retour !

C'est donc l'occasion de redécouvrir l'aventure de Jenifer, Grégory Lemarchal, décédé il y a 13 ans, Nolwenn Leroy, Jean-Pascal Lacoste, Olivia Ruiz, Quentin Mosimann et de tous les autres, mais ces vidéos flashback peuvent-elles donner des idées à Endemol ? La Star Academy pourrait-elle revenir sur nos écrans ? La réponse va vous faire plaisir puisque le directeur des programmes et de la création du développement de la boîte de production a confié au Parisien que l'émission sera de retour en 2021 pour fêter ses 20 ans !

Alors qu'Alexia Laroche-Joubert a affirmé que la Star Academy ne pourrait plus exister, Vincent Panozzo a expliqué : "Nous travaillons sur différents programmes autour d'une Star Ac nouvelle génération (...) Il y aurait toujours ce côté apprentissage et aussi de grands primes avec des lives."

Nikos Aliagas à la présentation ?

Une très bonne nouvelle pour les plus nostalgiques. La question maintenant est : Nikos Aliagas, le présentateur phare du programme, acceptera-t-il de revenir pour présenter cette Star Ac' nouvelle génération ? "Sentimentalement oui, ça me ferait plaisir ! Ça serait super une émission spéciale entre potes dans un esprit nostalgique, ça m'amuserait beaucoup de revoir les anciens candidats et toute l'équipe. Il y a des parcours incroyables à raconter. Et je garde une tendresse infinie pour la Star Ac car c'est la plus belle des écoles", a-t-il avoué au Parisien.