Grégory Lemarchal mort il y a 13 ans : les hommages de ses proches et des anciens de la Star Academy

Les tendres messages de la famille de Grégory Lemarchal et de Karine Ferri

En décembre 2019, 15 ans après sa victoire, les anciens de la Star Ac lui rendaient hommage. Ce jeudi 30 avril 2020, Grégory Lemarchal a encore une fois reçu une pluie d'hommages parce que cette date marque les 13 ans de sa disparition. Le chanteur est en effet mort le 30 avril 2007 des suites de la mucoviscidose. Et parmi les nombreux hommages, il y a bien sûr ceux signés de la famille du gagnant de la saison 4 de la Star Academy. Les parents et la soeur de Grégory Lemarchal ont en effet écrit un mot très émouvant à l'attention du chanteur. Sur le compte Instagram de l'association Grégory Lemarchal, ses proches ont ainsi déclaré : "Depuis 13 ans, la mucoviscidose t'a emporté ailleurs... mais elle n'a pas réussi à nous faire vivre sans toi".

"Grégory a grandi avec la certitude que la plus belle façon d'envisager l'avenir était de croire en ses rêves. Le nôtre est de croire, de toutes nos forces, qu'un jour, la mucoviscidose ne nous arrachera plus à ceux qu'on aime" ont aussi indiqué Laurence, Leslie et Pierre Lemarchal.

Karine Ferri, qui partageait la vie de Grégory Lemarchal, a elle aussi tenu à rendre hommage à celui qui devrait être joué par Mickaël Lumière dans le biopic de TF1. "On continue le combat pour toi, pour eux" a confié l'animatrice sur Instagram, ajoutant le hashtag : "#TaForceEstEnNousAjamais".