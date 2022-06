Grégory Lemarchal : les derniers mots courageux du chanteur avant sa mort dévoilés par son père

Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal décédait à l'âge de 23 ans des suites d'une mucoviscidose. 15 ans plus tard, le chanteur et gagnant de la Star Academy 4 reste encore dans la tête et le coeur des Français, tandis que l'héritage de son combat contre la maladie est toujours mené par ses proches.

Un nouveau projet en hommage à Grégory Lemarchal

A cet effet, Pierre et Laurence Lemarchal - ses parents, à la tête d'une fondation destinée à récolter des dons pour lutter contre la mucoviscidose, ont récemment lancé un tout nouveau projet très important. En effet, c'est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), que le couple a ouvert les portes d'une maison à son nom imaginée pour accueillir les patients lors du premier jour de leur nouvelle vie.

"On est parti d'un constat. Dans les hôpitaux, on soigne, très bien même ! Mais il manque quelque chose : l'aspect humain, a expliqué Pierre Lemarchal auprès du Parisien. Lorsqu'on a des poumons tout neufs ou que l'on suit un nouveau traitement, sa vie change. Maintenant que je peux respirer, qu'est-ce que je fais ? Comment reprendre confiance en soi, se lancer dans un métier ? Il faut lever des freins, des doutes, des souffrances."

Les derniers mots du chanteur dévoilés

Une nouvelle étape dans leur combat qui impressionne mais qui fait sens. Le père du chanteur - qui a récemment eu le droit à son biopic, l'a confessé, lui et sa famille ne font que rendre hommage à la volonté première de Grégory. "L'un de ses derniers mots, c'était à une amie à son chevet, on était là et il a dit : 'Surtout, dites-leur de ne jamais baisser les bras'", a-t-il révélé.

Des mots très importants qu'ils n'oublieront jamais, et qui servent aujourd'hui de moteur à tout le monde : "Il pensait toujours aux autres, c'était le message qu'il voulait faire passer à tous ceux qui souffrent de cette maladie, ne vous interdisez rien, tant que c'est possible."

Même après son décès, Grégory Lemarchal continue de bouleverser la vie de nombreuses personnes.