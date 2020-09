Grégory Lemarchal : son père raconte son premier date avec Karine Ferri

"Il avait invité pour la première fois Karine Ferri à son appartement"

Le gagnant de la Star Academy 4 a enfin son biopic, qui sera diffusé ce 7 septembre 2020 sur TF1. Dans ce téléfilm intitulé Pourquoi je vis, Mickaël Lumière (qui incarne Grégory Lemarchal) et Candice Dufau (qui joue Karine Ferri) ont leur premier date pendant qu'Arnaud Ducret (alias Pierre Lemarchal) attend sur le parking. Le père du "petit ange parti trop tôt" a confirmé à Yahoo que cette scène est issue de la vraie vie de son fils.

"Ce qu'on voit dans le biopic, sur la nuit que je passe dans un parking, c'est la réalité" a en effet assuré Pierre Lemarchal. Le père de Grégory Lemarchal se souvient qu'il a passé des heures sur ce parking pendant que le chanteur avait son premier date avec celle qui a ensuite partagé sa vie. "Il avait invité pour la première fois Karine Ferri à son appartement. Il ne me l'avait pas dit. Il me l'a dit au dernier moment" s'est-il rappelé, "Il m'avait prévu le sandwich pour que je puisse sortir et puis revenir que quand il m'appelait. J'ai trouvé ça un peu gonflé mais à la fois marrant, et j'ai dû rester jusqu'à 4-5 heures du matin".

Voilà ce que Grégory Lemarchal avait pensé de Karine Ferri

Après ce premier rendez-vous très long entre Gregory Lemarchal et Karine Ferri, Pierre Lemarchal a eu un court débriefing avec son fils. "Après avoir rencontré Karine Ferri", l'interprète du titre Ecris l'histoire avait eu comme première réaction de déclarer à son père : "Papa, je crois que j'ai rencontré quelqu'un de plus fou que moi".

En plus du biopic Pourquoi je vis, "Restons amis", un album hommage pour Grégory Lemarchal (signé Universal) sortira ce 2 octobre 2020. A noter qu'une partie des droits et des bénéfices de cet opus seront reversés à l'association Grégory Lemarchal, qui continue le combat contre la mucoviscidose.