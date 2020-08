Grégory Lemarchal : pourquoi ses parents ont enfin accepté de faire le téléfilm sur sa vie

Le 7 septembre prochain, TF1 diffusera le téléfilm Pourquoi je vis qui retracera le parcours de Grégory Lemarchal, entre son combat contre la mucoviscidose, son passage à la Star Academy et sa carrière dans la musique. Un projet très attendu de ses fans, qui n'a pas été simple à mettre en place.

Un téléfilm difficile à accepter

Au micro de Télé 2 Semaines, les parents du chanteur ont confessé avoir longtemps décliné une telle proposition. "Ce n'était pas la première fois que nous étions approchés pour ce genre de projet", a notamment révélé Pierre Lemarchal, précisant ensuite, "Longtemps, cela n'a même pas été la peine d'entamer la discussion : il était hors de question de voir Grégory incarné par quelqu'un d'autre."

Même son de cloche du côté de Laurence Lemarchal, qui a ajouté, "Avant, c'était trop tôt. J'ai été la dernière qu'il a fallu convaincre." La maman de Grégory l'a en effet rappelé, une telle expérience n'a rien d'anodine, "Les producteurs [Mathieu Vergne et Sébastien Charbit] et TF1 (...) nous ont approchés une première fois en 2017. Nous n'étions pas prêts. Cela a été émotionnellement compliqué d'accepter. Ça l'est toujours d'ailleurs."

Un acteur parfait

Mais alors, qu'est-ce qui a pu les motiver à changer d'avis aujourd'hui ? La certitude que le temps jouerait contre eux, "Vu la demande, nous nous sommes dit que le téléfilm se ferait, avec ou sans notre accord", mais surtout, la garantie d'avoir "au moins un oeil sur le casting du comédien qui incarnerait notre fils." Laurence Lemarchal l'a confié, "Si l'acteur pressenti pour incarner Grégory ne nous avait pas plu, cela n'aurait pas été possible. Or, trouver mieux que Mickaël Lumière aurait été impossible. S'il n'avait pas été gentil et sincère, on aurait dit non".

Des propos qui devraient toucher le comédien et rassurer les fans après la mise en ligne d'un premier extrait la semaine passée. Les parents de Grégory Lemarchal en sont d'ailleurs persuadés, "Grégory l'aurait beaucoup apprécié".