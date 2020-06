Grégory Lemarchal : Nikos Aliagas dévoile de nouveaux détails intrigants sur le biopic de TF1

Ce n'est plus un secret, 13 ans après son décès des suites de sa maladie, Grégory Lemarchal va prochainement avoir le droit à son propre biopic sur TF1. Un projet aussi attendu des fans que mystérieux à l'heure actuelle, mais pour lequel Nikos Aliagas a accepté de dire quelques mots au micro de TVMag.

Une émission minimisée ?

Invité à se confier sur son rôle à l'écran, l'animateur a dans un premier temps rappelé une certaine évidence, "J'interprète mon propre rôle dans "Pourquoi je vis", le biopic sur Grégory Lemarchal", avant de faire une étonnante confession, "J'ai juste joué la séquence lorsque Grégory chante à la finale et remporte la Star Ac'. Pour moi, c'est certainement le moment le plus intense."

Traduction ? Si l'on se fie aux propos de Nikos, la Star Academy - l'émission qui a véritablement révélé Grégory Lemarchal aux yeux du public, pourrait donc n'avoir qu'une place minime dans l'histoire. De quoi logiquement nous intriguer sur le récit à venir et sur l'angle qui sera privilégié à l'écran. Son combat contre la maladie ? Sa carrière post-Star Ac ?

Un acteur parfait

Quoi qu'il en soit, on a déjà une certitude pour le moment, ce projet va nous émouvoir comme jamais, notamment grâce à la performance de l'acteur principal. Le présentateur phare de TF1 l'a ensuite précisé, en plus d'être "d'une extrême courtoisie et d'une grande politesse", Mickaël Lumière qui joue Grégory est le choix parfait, "Dans son jeu d'acteur, il est bluffant !" Et dans sa voix ? Va-t-il pousser la chansonnette à la place de Grégory Lemarchal ? Rendez-vous dans quelques mois pour le découvrir.