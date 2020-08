Pourquoi je vis : le premier extrait et la date de diffusion du biopic de Grégory Lemarchal de TF1

Grégory Lemarchal reste un chanteur cher au coeur de milliers de Français qui l'ont découvert dans Star Academy. Atteint de la mucoviscidose, il avait participé et remporté le télé-crochet présenté par Nikos Aliagas en 2004 avant de sortir son album "Je deviens moi" en 2005. Deux ans plus tard, à 23 ans, le chanteur décédait des suite des complications de sa maladie. Chaque année, ses amis de la Star Ac' et sa famille honorent sa mémoire notamment via l'association créée en son nom.

Début 2020, TF1 a tourné un biopic consacré à Grégory Lemarchal intitulé Pourquoi je vis. Porté par Mickaël Lumière (et non Clément Rémiens comme le disaient les rumeurs), Odile Vuillemin ou encore Arnaud Ducret, ce téléfilm racontera l'enfance du chanteur, son passage à la Star Academy avec la participation de Nikos Aliagas, son succès mais aussi la fin de sa vie.

Pourquoi je vis sera diffusé le...

Pour le découvrir, rendez-vous le lundi 7 septembre sur TF1. La chaîne a annoncé la date de diffusion du film ce mardi via les réseaux sociaux. Et on s'attend évidemment à être très émus devant ce biopic. En plus de la date de sortie, la chaîne a en effet dévoilé un premier teaser. On peut y voir Mickaël Lumière recréer l'un des moments les plus forts et émouvants de la participation de Grégory Lemarchal à la Star Academy : l'interprétation du titre SOS d'un terrien en détresse. De quoi nous donner des frissons...