Grégory Lemarchal : 15 ans après sa victoire, les anciens de la Star Academy lui rendent hommage

"Certaines chroniques peuvent nous toucher plus que d'autres...#GregoryLemarchal #15Ans" a avoué Karima Charni, très touchée par la disparition de Grégory Lemarchal. Lucie Bernardoni a de son côté posté avec émotion : "15 ans. C'était un 22 décembre".

"Tu peux relâcher la pression mon frère" a quant à lui assuré Sofiane qui a tenté sa chance cette année dans une version étrangère de The Voice, "L'épaule est généreuse, sincère et bienveillante... 15 ans... tu es venu... tu as vu... tu as vaincu... J'ai été je suis et je resterai toujours un de tes plus grand fan... même si c'est moi qui aurais dû gagner ma petite face de quiche". Un message tendre et plein d'humour.

Mathieu Johann, lui, a aussi rendu hommage à son ex pote de promo, tout en annonçant que lui et des anciens de la Star Ac vont bientôt revenir en musique : "Il y a quinze ans. Greg remportait la finale et portait haut nos rêves les plus fous. Bientôt le retour de notre jolie bande en musique, au profit de l'asso @A_GregLemarchal".