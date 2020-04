Meilleure nouvelle du confinement : les duos cultes de la Star Ac 1 sont dispo sur YouTube

Les duos de la saison 1 avec des stars internationales

Dans la vidéo dévoilée sur YouTube, vous retrouverez donc plusieurs candidats de la saison 1 de la Star Academy (Jenifer, Mario, Carine et Jessica). Jenifer (qui avait gagné cette saison 1 du télé-crochet et qui a depuis fait une belle carrière), Mario et Carine se tiennent tout d'abord face à Elton John, jouant son tube Your Song au piano. Les internautes peuvent ensuite réécouter deux chansons italiennes connues de tous : Senza una Donna, ici chantée par Mario et Zucchero et La Solitudine, pour laquelle Mario et Laura Pausini ont donné de la voix. Mario s'affiche ensuite accompagnée d'Ishtar pour faire la cover de Salma Ya Salama, le titre de Dalida. Puis Carine danse au côté de Billy Crawford tout en reprenant Trackin. C'est enfin Jessica qui entonne You Just Keep Me Hangin' On avec Kim Wilde.

Bonus : EndemolShine France a aussi publié une autre vidéo avec les 5 meilleures prestations en solo de la saison 1 de la Star Ac.