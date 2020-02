Star Academy truquée ? Georges-Alain balance, Jean-Pascal et Nathalie André le taclent

La Star Academy, "je peux l'avouer maintenant, tout était truqué"

Alors qu'un biopic sur Grégory Lemarchal, gagnant de la 4ème saison de la Star Academy sur TF1, est en préparation, l'ancien programme se retrouve au coeur d'un buzz. Vous avez sans doute vu Georges-Alain dans la 2ème saison de la Star Ac. Désormais, il commente des matchs de football turc sur une chaîne du groupe Canal+ et des compétitions de ski cross, de snowboard et de ski de bosses sur la chaîne L'Équipe. L'ex candidat du télé-crochet prépare aussi un album. Mais surtout, 18 ans après l'émission, il a assuré au Parisien, dans un article publié ce mardi 18 février 2020, que la Star Ac était truquée.

"Maintenant, je peux l'avouer, tout était truqué" a-t-il lâché, "J'avais découvert que c'est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission". Et pourquoi Georges-Alain et Emma Daumas ne sont pas allés en finale de la saison 2 de la Star Academy du coup ? Car pour rappel, ce sont sont Nolwenn Leroy (la gagnante) et Houcine Camara qui y sont allés. "J'ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale car je les menaçais de tout balancer" a-t-il assuré, "Mon problème, c'est que j'étais plus vieux que les autres candidats et que j'avais compris les rouages".

Houcine, Jean-Pascal et l'ex directrice du château réagissent

Ce mardi 18 février 2020, quelques heures après ces rumeurs de tricherie, Houcine était invité dans TPMP sur C8 afin de donner son avis. Cyril Hanouna lui a demandé : "Houcine, dis-nous la vérité, est-ce que t'as vu des magouilles dans la Star Ac ?". "Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. On se fait des réunions-repas. On se revoit tous, alors c'est vrai que Georges-Alain est moins présent ou on se rate sur ces rendez-vous" a-t-il d'abord tenu à préciser.

"T'y crois à ce que Georges-Alain a dit ou pas ?" a insisté Cyril Hanouna, ce à quoi celui qui avait taclé Jenifer dans The Voice a finalement répondu : "Je trouve ça dingue parce que moi je l'ai pas ressenti, pas du tout !". "Moi je pense que le public vote, même si les magnétos sont des fois dirigés ou orientés" a-t-il avoué, "On parle de Magalie (Magalie Vaé, ndlr), il y a un public qui a voté pour elle, qui l'a soutenue. Ce public-là potentiellement achète des disques, ce public-là va voir des concerts...".