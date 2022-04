Star Academy de retour : Jean-Pascal contacté pour un rôle très spécial ? L'ancien candidat réagit

La Star Academy de retour avec Jean-Pascal ?

Il n'y a encore rien de confirmé à ce sujet, mais c'est un projet qui serait néanmoins dans les cartons de TF1 : l'émission Star Academy pourrait faire son grand retour sur nos écrans dans les mois à venir. Une éventualité qui intrigue déjà de nombreux téléspectateurs, nostalgiques des premières saisons mémorables de ce programme musical, d'autant plus que ce reboot pourrait être porté par des visages bien connus.

Alors que Nikos Aliagas devrait à nouveau reprendre son rôle d'animateur, l'équipe enseignante pourrait quant à elle être composée d'anciens candidats emblématiques. Et parmi eux, le nom de Jean-Pascal Lacoste revient régulièrement au centre des discussions. On vous rassure, l'actuel comédien ne devrait bien évidemment pas devenir le nouveau prof de chant ou de danse des élèves de la Star Ac. En revanche, comme l'a confié Benjamin Castaldi, il pourrait tenir un rôle très spécial auprès d'eux.

Le nouveau rôle de l'ancien candidat dévoilé

Ce mardi 12 avril 2022, à l'occasion de l'émission 6 à 7 diffusée sur C8, le présentateur a en effet profité de la présence du premier crush de Jenifer pour l'interpeller sur la grosse rumeur du moment. "Je suis de l'école Hanouna, ce qui se dit pendant la pub ou les magnétos, je le répète instantanément", a-t-il ainsi déclaré, avant de balancer, "J'ai un scoop, il y a la Star Ac qui va reprendre. Et il paraît que vous allez faire CPE, conseiller principal d'éducation".

Alors, info ou intox ? Après avoir sobrement déclaré "Il parait" au sujet du possible retour de l'émission, Jean-Pascal Lacoste a préféré utiliser la langue de bois pour répondre à la question, "Il y a des bruits. (...) Dès que j'aurais plus d'informations, vous en serez les premiers informés". Néanmoins, au regard de son grand sourire complice, on se doute que quelque chose se prépare réellement en coulisses.

Reste désormais à savoir en quoi se traduira réellement ce rôle de CPE...