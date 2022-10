"Péd*s du cul" et bouffage de string : Jean-Pascal regrette-t-il ses propos pendant la Star Ac ? Il réagit enfin aux séquences aussi cultes que gênantes

Et sur la "déclaration" à Jenifer ? "J'aimerais bien savoir quel est l'homme qui n'a pas dit à sa femme : 'Ma chérie, je te boufferai bien ton p'tit c** !'" a-t-il lâché. Et poursuivre : "Je ne suis pas puritain, je ne suis pas coincé du cul. J'aimerais bien qu'on interroge plein de mecs..(...) A la Star Ac, on était chez nous. On oubliait les caméras... C'est ça aussi le truc. Et c'est pour ça que ça a marché, on était nature peinture. C'était une époque où on pouvait encore déconner".

Dans une interview donnée avant le lancement de la Star Academy 2022, Nikos Aliagas avait aussi évoqué ces séquences. "On ne va pas se mentir, je ne vais pas vous dire non. Évidemment, il y avait même des insultes homophobes, il y avait de tout. C'était une réalité. On était dans la télé-réalité de l'époque, je ne la juge pas, je ne veux pas faire celui qui veut tout effacer avec une ardoise magique. Ça a existé. (...) A nous d'être meilleurs aujourd'hui et à nous de faire en sorte que toutes ces sensibilités, toutes ces paroles qui ont été libérées puissent aussi nous rendre meilleurs" avait-il déclaré sur France Inter.