"A nous d'être meilleurs" : Nikos Aliagas est bien décidé à ne plus laisser passer de telles horreurs dans Star Academy

En 2001, Star Academy faisait son arrivée sur TF1. Une émission d'un nouveau genre pour l'époque et qui avait cartonné, avant de peu à peu s'essouffler. Mais 21 ans plus tard, la première chaîne a décidé de rouvrir les portes du château de Dammarie-les-Lys. Une nouvelle promotion va donc investir les lieux.

Tant d'années plus tard, certaines séquences de l'émission culte font toujours parler. Comme par exemple le focus sur le poids de Jenifer lors de la saison 1 ou encore le moment où Jean-Pascal a pété un câble. "Putain, c'est un truc de péd*s du cul la danse. C'est pour les pédales ! Je me lève à 7h du matin pour faire de la danse. Normal que j'y arrive pas si c'est pour les tarlouzes du cul, la danse !" avait à l'époque lâché le candidat de la saison 1. Une séquence qui était ressortie sur les réseaux et avait indigné les internautes.

Nikos Aliagas sur le sexisme lors des débuts de la Star Ac

Invité de l'émission Le 9h10 Inter sur France Inter ce vendredi 14 octobre 2022, Nikos Aliagas a été confronté par la journaliste Sonia Devillers sur certains propos sexistes de l'époque, comme par exemple, cite-t-elle, des informations sur la taille de la poitrine de Jenifer dans son portrait. "On parlait surtout de son poids, plus que de sa poitrine" a d'abord rectifié l'animateur qui, par la suite, reconnaît que l'émission a pu être sexiste par moments, jugeant que l'époque était tout simplement sexiste. "On ne va pas se mentir, je ne vais pas vous dire non. Évidemment, il y avait même des insultes homophobes, il y avait de tout" a déclaré l'animateur en toute sincérité et transparence, avant de poursuivre : "C'était une réalité. On était dans la télé-réalité de l'époque, je ne la juge pas, je ne veux pas faire celui qui veut tout effacer avec une ardoise magique. Ça a existé."