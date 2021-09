Rayane Bensetti : son interro surprise avec Héloïse Martin pour Tamara 2

Alors que de nombreuses personnes le pensaient en couple avec Denitsa Ikonomova, Rayane Bensetti a provoqué la surprise lorsqu'une vidéo de lui et Camille Lellouche en train de s'embrasser est sortie sur la Toile. Une vidéo qui a fait polémique, d'autant plus que l'humoriste et chanteuse a été accusée d'avoir causé la rupture entre la danseuse et l'acteur. Depuis cette histoire, l'ex-star de Clem est-elle toujours en contact avec la jurée de Danse avec les stars 2021 ? Rayane Bensetti s'exprime enfin.

Rayane Bensetti toujours en contact avec Denitsa Ikonomova depuis la polémique ? Sa réponse