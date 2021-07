Rayane Bensetti en couple ou célibataire ? Il répond sans détour et évoque enfin Denitsa Ikonomova

Si certaines stars s'affichent beaucoup sur les réseaux sociaux, cela ne les empêche pas de garder leur jardin secret et de ne pas (ou presque pas) évoquer leur vie amoureuse. C'est le cas de Rayane Bensetti. L'acteur de 28 ans révélé dans Pep's avant sa participation à la saison 5 de Danse avec les Stars qu'il a remporté n'a jamais vraiment parlé de ses relations. Mais ça n'a pas empêché les rumeurs de circuler !

Depuis 2014 et leur rencontre dans les coulisses du concours de danse de TF1, il se murmure que Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova auraient craqué l'un pour l'autre. Une rumeur jamais confirmée (ni démentie) par les deux célébrités. Mais en avril dernier, l'acteur vu au cinéma dans Tamara et La Finale a fait polémique après une vidéo d'un baiser avec Camille Lellouche. Accusée d'avoir séparé Rayane Bensetti et sa supposée compagne, la chanteuse et humoriste avait répliqué sur les réseaux.

Rayane Bensetti dévoile s'il est en couple (ou pas)

Ce mardi 20 juillet 2021, Rayane Bensetti a organisé une série de questions/réponses avec ses fans sur Instagram Stories. L'occasion pour lui d'évoquer ses projets au cinéma et dans la musique (il prépare actuellement un album après avoir chanté le titre J'ai piscine avec Keen'V) mais pas que ! Eh oui, l'acteur a aussi évoqué sa vie personnelle. Dans une story depuis supprimée il a même dévoilé s'il était en couple. Et la réponse est... non ! Rayane Bensetti est donc bien célibataire.