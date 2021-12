Wejdene utilisée par ses proches ? De retour, elle règle ses comptes dans un nouveau morceau

Hormis une apparition furtive lors de la finale de Danse avec les stars 2021 le 26 novembre dernier, Wejdene n'avait plus donné signe de vie depuis son élimination du programme de danse de TF1 le 22 octobre 2021. Pire, à la suite de sa défaite - et alors que des rumeurs de mauvais comportement de sa part dans les coulisses commençaient à apparaître, la chanteuse avait même pris la décision radicale d'effacer tous ses réseaux sociaux.

Wejdene de retour sur les réseaux

Un éloignement qui avait logiquement inquiété ses fans, mais qui a finalement pris fin ce mercredi 22 décembre 2021, deux mois tout pile après cette disparition soudaine. A quelques jours de Noël, Wejdene vient en effet de leur offrir le plus beau des cadeaux : la promesse de son grand retour.

A l'occasion d'une story publiée sur Instagram, la jeune artiste - qui avait visiblement un oeil sur les réseaux, a donc tenu à remercier tout le monde d'être resté derrière elle alors même qu'elle traversait un moment compliqué. "Merci à tous. Mes fans pour votre patience, mon équipe pour m'avoir soutenue dans cette période difficile, a-t-elle ainsi confessé. Je reviens plus forte et j'ai plein de choses à vous dire. Je vous aime."

La star règle ses comptes dans un nouveau morceau

Quelle période difficile ? Qu'a-t-elle à nous dire ? S'il faudra encore patienter quelques jours / semaines pour le découvrir, Wejdene nous a néanmoins déjà offert un petit indice à ce sujet. Et pour cause, la chanteuse a également mis en ligne un premier extrait de ce qui semble être son nouveau morceau. Et clairement, si l'on se fie au texte proposé, la star a été victime d'une sorte de burn-out causé par la pression de ses proches mise sur ses épaules.

"Je voulais te raconter ma vie, mais je pleure avant de commencer. Je voulais arrêter mais il y a trop de biff, tu sais comment c'est. La famille, les amis, te mettent la pression car t'es leur plan financier. Eux ils comptent sur toi pour un bel avenir. J'ai 18 ans, moi-même je vois pas l'avenir venir. Les pieds sur le succès, où est le frein ?" Bonne ambiance...