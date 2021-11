Wejdene (Danse avec les stars 2021) blasée : son retour surprise pour la finale moqué sur Twitter

Wejdene lors d'une interview vidéo pour PRBK. Wejdene blasée, son retour surprise dans Danse avec les stars 2021 moqué sur Twitter

C'était la surprise de la finale de Danse avec les stars 2021, remportée par Tayc et Fauve Hautot, Wejdene - absente des réseaux sociaux depuis plus d'un mois à la suite de son élimination, a fait son grand retour sur les plateaux ce vendredi 26 novembre 2021. Cependant, l'ex-partenaire de Samuel Texier et interprète de "Anissa" et "Ta gow" ne semblait pas particulièrement heureuse d'être là, ce qui a beaucoup amusé les internautes sur Twitter.

Minuit pass et Wejdene est toujours en plateau... du coup son excuse quant sa disparition le soir de son limination tombe l'eau ! #DALS #DALS11 — toufiiik619 (@le_vieux13) November 26, 2021

Wejdene ....il est minuit pass.. t'es sre que juridiquement tu dois tre l ?

Nan mais me rappel de l'excuse bidon le.jour o elle a perdu.. #DALS #DALS11 pic.twitter.com/tGOZ7AVBRz — Crs Pthn (@CuriousPathogen) November 26, 2021

Ptdrrrrr wejdene : " putain mais qu'est-ce que je fous l !!!! " #DALS pic.twitter.com/gYFNlXTWfr — Bb Mbiche (@so_hach) November 26, 2021

Faut nous dire si @WejdeneOfficiel ils l'ont forcer venir .. mme derrire son masque aucune motions, aucun applaudissements plusieurs reprise .. pff #DALS pic.twitter.com/klK5QuTCY2 — Amira Mira (@AmiraMi34376152) November 26, 2021

Dans la tte de wejdene : " C'est quand que cette merde elle se termine "#DALS #wejdene pic.twitter.com/lBu6Pr5owm — Julie Scott (@juliessscott) November 26, 2021

Wejdene qui se demande ce qu'elle fout l ... #DALS pic.twitter.com/jfKo2T0E9v — Oneundiscovered (@oneundiscover) November 26, 2021

Ptdr a se voir wejdene elle est prsente pour la finale que pcq c'est dans le contrat #DALS — Yokebed (@elisa_lacroix1) November 26, 2021