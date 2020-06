Booba ne lâche (toujours) pas son fight avec Kaaris : il lui propose un combat de boxe thaï

Après leur bagarre à Orly, Kaaris et Booba devaient finir de régler leurs comptes lors de leur octogone prévu pour le 30 novembre 2019 en Suisse et alors que B2O était prêt à monter sur le ring, son rival, lui, est resté plus réaliste : "j'ai décidé de mettre un terme à cette mascarade. Booba ne veut pas de ce combat. Il faut revenir à la réalité. C'est lui qui a lancé cette histoire de combat dans un octogone, façon MMA (...) Aucun pays en Europe ne veut de cet événement." Kaaris a eu raison puisque la SHC a officiellement annulé ce combat.

Booba prêt pour un nouveau combat avec Kaaris

Mais Booba ne compte pas s'arrêter là : il veut se battre avec Kaaris et il n'en démordra pas. Il a d'ailleurs relancé les hostilités en se moquant du rappeur de Sevran qui s'est fait insulter et caillassé par des jeunes depuis son bateau à Cannes et de son nouvel album "Goulag", prévu pour le 3 juillet.

Le Duc de Boulogne a ensuite proposé un nouveau combat à l'interprète de Gun Salute via une vidéo postée en Insta story : "j'ai une dernière offre pour toi, pour de vrai. (...) T'es cuit frérot. Ton album, c'est sûr, il ne va pas marcher. Tu vas te faire caillasser en plein showcase, y a que ton daron qui peut t'aider. Je te propose boxe thaï, U Arena, Bercy." Kaaris n'a pas réagi à cette nouvelle proposition ni aux nouvelles provocations de son ennemi Booba. Affaire à suivre donc...