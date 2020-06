Kaaris insulté et caillassé par des jeunes depuis son bateau à Cannes

Décidément, les voyages ne semblent pas réussir à Kaaris. On se souvient de sa bagarre avec Booba à l'aéroport d'Orly en août 2018. Cette fois, c'est lors de vacances à Cannes qu'il a été pris à partie par une bande de jeunes ce dimanche 28 juin 2020. Sa voiture (une Mercedes) a été dégradée et il aurait reçu des projectiles alors qu'il était sur son yacht. "T'es chez nous ici", peut-on entendre sur l'une des vidéos qui circulent sur Twitter, ou encore "Y'a personne qui va faire la loi chez nous".

Kaaris caillassé après un accrochage avec un chauffeur Uber ?

Mais que s'est-il passé ? Selon certains Twittos, tout aurait commencé quand Kaaris aurait grillé un feu rouge et coupé la route à un livreur Uber Eats en scooter. Les choses auraient dégénéré et 5 de ses hommes l'aurait insulté puis frappé : "Quand les mecs du quartier ont entendu ça, ils ont attendu au quai de son bateau pour pouvoir l'attraper mais Kaaris a fait demi-tour", explique un Twitto. Alors que le rappeur de Sevran et son équipe étaient en train de tourner un clip pour son nouvel album sur son yacht, il s'est fait insulter et caillasser.

Sur une vidéo, on peut en effet voir le bateau s'éloigner du port alors qu'une dizaine de personnes lancent des projectiles depuis le quai. Kaaris n'a pas encore réagi et semble, malgré cet incident, continuer à profiter des vacances avec sa fille, Okou Brooklyn Amra. On imagine que Booba, son ennemi de toujours, doit jubiler...