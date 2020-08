Michou : le youtubeur nous invite à danser et à faire la fête dans le clip "Dans le club"

De youtube à la musique, il n'y a qu'un pas. Ce n'est pas Squeezie, Mister V ou bientôt McFly & Carlito qui vont nous dire le contraire. Spécialisé dans l'univers du jeu vidéo et plus particulièrement de Fortnite, où on le retrouve souvent aux côtés d'Inox, Michou a pris tout le monde par surprise en dévoilant un nouveau clip ce vendredi 7 août 2020 : celui de Dans le club, et ça sent bon l'été ! Celui-ci s'annonce comme un véritable hymne aux fêtes, dans un contexte sanitaire où on ne peut plus aller en boîte, et où la menace d'une seconde vague plane.

Michou en pleine fête dans "Dans le club"

Le clip ? En pleine mer, d'abord sur un jet ski puis sur un yacht, où la fête bat son plein, Michou, boit et danse, costard blanc sur le dos et lunettes de soleil sur le nez. Il fait la fête parmi les jolies filles : "Jsuis posé dans le club, normal. Et je lève mon verre à tous ceux qui sortent pas", chante-t-il. "Jsuis posé dans le club, normal. L'équipe est là ce soir, dégainez les portables, c'est la soirée de l'année !", avant d'ambiancer tout le monde avec une petite chorégraphie.

Le youtubeur répond aux critiques sur son clip

Un clip qui a dépassé le million vues en seulement 3 heures, comme l'a remarqué avec émotion le youtubeur de 18 ans qui a dépassé les 4 millions d'abonnés au passage : "J'ai jamais vu ça c'est incroyable ça va trop loin la". A ceux qui le critiquent, il répond : "Ahahahah j'suis mort j'suis en TT j'me fais allumer. En vrai j'ai kiffer faire le son j'comprends si y'en a qui trouve ça nul c'est normal, perso j'laime bien".