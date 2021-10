Claude (Koh Lanta 2021) protégé par son succès auprès des fans ? Namadia balance

Comme on a pu le découvrir dans l'épisode du mardi 19 octobre 2021, c'est Namadia qui a malheureusement été éliminé de Koh-Lanta : La légende. Une situation difficile à vivre pour le candidat, d'autant qu'il a dans le même temps vu revenir deux anciens aventuriers qu'il pensait partis (Ugo et Clémence), et qu'il ne digère toujours pas aujourd'hui.

Namadia se moque de l'hypocrisie des candidats

Ce jeudi 21 octobre 2021, à l'occasion d'un live organisé sur Instagram en compagnie de Jade et Laurent, Namadia a dans un premier temps ironisé sur le comportement des candidats au moment de l'arrivée des jaunes chez les rouges, "Je l'ai toujours dit. Quand la réunification commence, c'est là où tout le monde fait semblant. Et moi, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre".

Selon l'aventurier, il n'y aurait rien de plus énervant que de voir les participants jouer les hypocrites sur l'île afin de gratter de la sympathie et espérer ne pas se faire éliminer en retour, "Quand il y a la réunification, bizarrement, même ceux qui en temps normal ne font rien, ce jour-là, tout le monde est chaud ! "Ah je vais faire ça, je vais faire ci, tenez on va faire ça'. C'était l'euphorie."

Claude favorisé par son succès auprès du public ?

Néanmoins, ce n'est pas le point qui frustre le plus Namadia aujourd'hui. S'il ne digère toujours pas cette élimination de Koh Lanta, c'est parce qu'il ne comprend pas la stratégie des candidats. Il l'a révélé, alors que la réunification était l'occasion parfaite de se débarrasser de Claude, plus gros rival de tout le monde, il a halluciné en voyant finalement son nom sortir.

"Je suis qui dans le jeu ? En vrai de vrai... Sur les épreuves j'ai rien fait, sur le camp j'ai rien fait, sur le jeu j'ai rien fait. Je suis juste là pour mettre l'ambiance, c'est tout ce que je fais". Autrement dit, il n'était une menace pour personne et ce n'était donc pas lui qui était prioritaire sur la liste des candidats à éliminer.

De fait, il en est persuadé, les participants n'ont pas joué normalement dans cette édition de Koh Lanta. Selon lui, la force médiatique de Claude aurait eu une influence sur le déroulé du jeu, alors même que le candidat n'était pas toujours le plus apprécié, "Le vrai argument c'est quoi ? Pourquoi pas Claude. Clémence s'est fait sortir deux fois par Claude. Mais encore une fois, on peut pas taper sur Claude. Pourquoi ? C'est la question que je me pose. Est-ce que les gens ont peur que tous les gens derrière, les followers et compagnie, s'insurgent 'Quoi ?! Vous avez sorti Claude ?! C'est un truc de ouf ce que vous avez fait, c'est grave...' Je me pose la question. Est-ce que les candidats ont peur des répercussions ou est-ce qu'ils se sont dits 'Ah non, si on sort Claude, on va nous dire qu'on a sorti le plus fort'. Je comprends pas, c'est un jeu..."

Reste à savoir si Claude bénéficiera d'une telle clémence encore longtemps...