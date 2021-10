Koh Lanta, La Légende : Coumba et Namadia "éliminés", Twitter passe de l'hystérie aux larmes

Koh Lanta, La Légende : Coumba éliminée, plusieurs internautes sont happy comme jamais

Dans l'épisode de Koh Lanta, La Légende sur TF1, diffusé ce mardi 19 octobre 2021, il y a eu pas mal de rebondissements ! Dans Koh Lanta All Stars 2021, le temps est venu pour la réunification. Dans le jeu d'aventures présenté par Denis Brogniart, Phil est l'ambassadeur jaune et Laurent est l'ambassadeur rouge.

Et surprise, ils ne sont pas les seuls ambassadeurs ! Clémence et Ugo, qui ont remporté les épreuves de l'île des bannis, réintègrent Koh Lanta, La Légende en tant qu'ambassadeurs. Ils doivent donc se mettre d'accord sur l'aventurier ou l'aventurière qu'ils veulent éliminer du casting de cette saison anniversaire des 20 ans de Koh Lanta. Sauf que cette décision doit se faire à la majorité, soit au moins 3 mêmes votes des ambassadeurs. Après en avoir discuté, Clémence, Ugo et Laurent ont choisi d'éliminer Coumba. Phil a préféré se faire (très) discret.

Coumba se fait donc sortir par les ambassadeurs, et cela a réjoui de nombreux internautes sur Twitter ! Depuis que l'aventurière de Koh Lanta, La Légende a brisé l'alliance entre femmes en trahissant plusieurs personnes, dont son amie Candice, sans oublier qu'elle avoulu éliminer Claude, elle reçoit même des insultes et des menaces sur les réseaux. D'ailleurs, face à la haine, Coumba a décidé de porter plainte et a reçu le soutien de Denis Brogniart, Claude, Clémence et bien d'autres.