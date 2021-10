Coumba (Koh Lanta, La Légende) insultée et menacée, elle porte plainte : "Je ne laisse plus passer"

Koh Lanta, La Légende : Coumba insultée et menacée, elle réagit et porte plainte

Coumba fait partie du casting du Koh Lanta All Stars 2021, alias Koh Lanta, La Légende, la saison anniversaire des 20 ans de l'émission animée par Denis Brogniart. Et l'aventurière qui était dans Koh Lanta : Pacifique, Koh Lanta : Le Choc des Héros et Koh Lanta : La Revanche des Héros avant ça a beaucoup fait parler d'elle. En effet, malgré une alliance entre les aventurières au début de Koh Lanta, La Légende, plusieurs aventurières ont fini par se faire la guerre et se trahir. Coumba Baradji a notamment sacrifié son amie Candice. Et à cause de sa stratégie, elle a reçu des insultes et des menaces sur les réseaux.

Ce dimanche 17 octobre 2021, Coumba a réagi dans sa story Instagram. L'aventurière de Koh Lanta, La Légende qui avait regretté sa décision ("Candice, mon plus grand regret sur cette aventure. J'ai tellement honte de moi" avait-elle commenté sur un post Insta), a poussé un coup de gueule. "Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes choix, mon comportement etc. mais de là à m'insulter quotidiennement... Bref, je ne laisserai plus passer à partir de ce jour !" a-t-elle déclaré.

Coumba a même donné un exemple d'insultes qu'elle reçoit : "Sale traitre t'es une p*te, moi je voterai jamais une fille et t'as voté Clémence et Candice, sale hija de p*ta". Face à la violence des insultes et des menaces, la sportive a décidé de porter plainte : "J'ai fait un screenshot de toutes les insultes et je vais porter plainte demain".