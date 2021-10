Candice (Koh Lanta, La Légende) éliminée, Coumba trahit encore, Clémence rejoint l'île des bannis

Candice éliminée de Koh Lanta, La Légende

Ce mardi 5 octobre 2021, les fans de Koh Lanta ont pu découvrir un nouvel épisode de Koh Lanta, La Légende (Koh Lanta All Stars 2021) sur TF1. Dans l'émission animée par Denis Brogniart, c'est Candice qui a été éliminée. Candice a en effet perdu dans l'arène, sur l'île des bannis, face à Ugo et Clémentine. Le but était d'empiler des boules en équilibre sur une poutre. Une épreuve gagnée par Ugo, suivi de Clémentine. Pour rappel, avant d'être éliminée de Koh Lanta, La Légende, Candice avait été envoyée sur l'île des bannis après avoir été trahie par Coumba et Christelle. Le pacte des femmes est brisé, plusieurs aventurières ont trahi l'alliance faite entre femmes.

A propos de cette trahison, Candice a expliqué à Télé Star : "J'ai été hyper surprise. À aucun moment, je ne m'attendais à partir. Au début, je ne pensais pas du tout que Coumba avait voté contre moi. Je pensais que c'était Phil donc même au moment du revote, je pensais que Sam allait partir. Je ne m'y attendais pas du tout, mais j'ai été très déçue par Coumba, et également par Christelle". Une trahison vite regrettée par Coumba, qui a présenté ses excuses à Candice suite à la diff... mais qu'elle a renouvelée, cette fois contre Clémence.

Clémence envoyée sur l'île des bannis

Car, oui, c'est bien Clémence Castel qui a été envoyée à son tour sur l'île des bannis, elle aussi ayant été trahie par des aventurières. Tout le monde a voté contre elle au conseil, prouvant une nouvelle trahison et confirmant qu'il n'y avait plus d'alliance entre les femmes. Coumba et Christelle sont avec Claude dans Koh Lanta, La Légende. La première lui avait pourtant assuré qu'elle ne voterait pas contre elle mais contre Sam. Une décision vite zappée après une discussion avec Claude. Christelle, elle, a joué la carte de la stratégie assumée. Clémence a donc été évincée et a choisi d'aller sur l'île des bannis.