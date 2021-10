Sam (Koh Lanta, Le Légende) groupie de Teheiura, il se fait recaler : "Il faut qu'il arrête"

Koh Lanta, La Légende : l'interview d'Alix et Candice, Teheiura répond à Sam qui est fan de lui

On commence à le savoir, Sam est un fan inconditionnel de Teheiura qu'il a pu retrouver dans Koh Lanta, La Légende ou Koh Lanta 2021, l'édition All Stars qui réunit les meilleurs aventuriers du jeu animé par Denis Brogniart sur TF1. Le jeune candidat aime tellement l'aventurier révélé dans la saison 11 qu'il le répète à longueur de temps... et ça saoule un peu Teheiura. Dans une interview, ce dernier n'a pas hésité à le recadrer, avec gentillesse évidemment.