Teheiura (Koh Lanta, La Légende) exclu : il affirme avoir partagé la nourriture et s'explique

"Aucun membre de ma famille n'a participé à cela"

Dans son message, Teheiura affirme également que sa famille n'est en rien liée à cette affaire. "Je tiens à préciser qu'aucun membre de ma famille n'a participé à cela. De même, rien n'a été planifié à l'avance" écrit l'aventurier qui a visiblement le coeur lourd. Il déclare aussi qu'il aurait très bien pu mentir et continuer l'aventure. Mais, rongé par le remords, il a préféré tout avouer. "Quand Denis vient me voir, je sais que la production n'a aucune image, aucune preuve. J'aurais pu nier et continuer l'aventure, mais je me sentais mal d'avoir agi ainsi. Je me devais de rester honnête. Pour cela, il fallait que j'assume." explique Teheiura.

Et de conclure ! "Dans la vie, nous faisons toutes et tous des erreurs. J'en ai fait une. Pour ma part, j'ai préféré reconnaître de suite et sortir du jeu. (...) Je présente mes excuses aux gens qui m'ont toujours soutenu. J'espère que cela n'effacera pas les bons moments ensemble" écrit-il dans sa lettre.