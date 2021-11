Koh Lanta, La Légende : Coumba éliminée, Teheiura banni, Claude et son poisson... le récap en tweets

Les destins liés, direction l'île des bannis pour Teheiura et Christelle

Cette semaine, les destins des candidats étaient liés et c'est donc une double "élimination" qui a eu lieu. Mais les aventuriers n'ont pas eu l'intelligence de faire sauter l'un des plus gros duos alias Claude et Laurent. Non, non (coucou les candidats protégés à cause de leur popularité...). Au lieu de ça, c'est Christelle qui a été éliminée lors du vote et donc Teheiura avec elle. Le seum pour le candidat qui a déjà été éliminé lors des destins liés en 2020. Bon, ils sont désormais sur l'île des bannis mais les téléspectateurs ont eu le coeur brisé.