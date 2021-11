Coumba (Koh Lanta, La Légende) s'attaque à Laurent : "Il m'a sacrifiée pour l'image"

L'interview d'Alix et Candice pour Koh Lanta, La Légende : Coumba s'en prend à Laurent

Coumba n'a déjà pas beaucoup de fans mais il ne lui reste plus non plus beaucoup d'amis du côté des candidats de Koh Lanta, La Légende (ou Koh Lanta 2021). Alors qu'elle se retrouve sur l'île des bannis où elle affronte Clémence Castel ce mardi 2 novembre sur TF1, l'aventurière de l'édition All Stars est toujours vénère. Cette fois, elle s'en est pris à Laurent qui, selon elle, aurait décidé de l'éliminer pour "l'image".