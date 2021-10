Coumba (Koh Lanta, La Légende) "efface" Clémence de sa vie : "Elle m'a fait du mal"

Coumba et Clémence Castel sont en froid depuis le tournage de Koh Lanta, La Légende, émission animée par Denis Brogniart sur TF1. Les deux aventurières au casting de ce Koh Lanta All Stars 2021 ont en effet connu un gros clash. Coumba était énervée contre Clémence, qu'elle tient comme responsable de son élimination lors du choix des ambassadeurs (avec Laurent, Phil et Ugo). "Je n'ai pas envie de discuter, ça ne va faire que monter. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir" avait-elle même lâché dans l'épisode où elle a été éliminée.

Clémence s'était ensuite confiée en interview à Télé Loisirs sur les raisons qui l'ont poussée à faire sortir Coumba. "Coumba avait un positionnement beaucoup plus flou, en décidant de ménager la chèvre et le chou. Ce n'était pas clair du tout" avait-elle expliqué.

Koh Lanta, La Légende : Coumba en veut toujours à Clémence Castel pour son élimination

Coumba qui avait été insultée et menacée par des internautes (et a dû porter plainte), est revenue sur les tensions avec Clémence dans un live Instagram, ce vendredi 22 octobre 2021. "J'en veux toujours à Clémence. Elle m'a donné ses explications mais pour moi elles ne sont pas très claires" a assuré l'aventurière de Koh Lanta, La Légende.

Elle explique avoir eu des "versions différentes" de Clémence : "J'avais une ligne droite jusqu'à l'orientation. La suite de l'aventure était toute tracée pour moi. S'il fallait m'arrêter, c'était aux Ambassadeurs. Elle en a bien profité et c'est pour ça que je lui en veux toujours". "Elle se donne des excuses pour se rassurer" a même ajouté Coumba.

"Je ne peux pas la laisser re-rentrer dans ma vie sachant qu'elle m'a fait du mal"

Même si Coumba affirmé avoir pardonné Clémence, en revanche, elle garde en mémoire sa trahison. "Je n'ai aucune rancune contre Clémence, je n'ai aucune haine, je lui ai pardonné. Juste, je n'oublie pas. Je ne peux pas la laisser re-rentrer dans ma vie sachant qu'elle m'a fait du mal. Je lui souhaite tout le bonheur du monde mais j'ai décidé de l'effacer de ma vie car les explications qu'elle m'a données ne sont pas recevables pour moi" a-t-elle indiqué.

Et elle a aussi souligné la "non-reconnaissance" de Clémence, qu'elle avait sauvée au premier conseil des jaunes dans Koh Lanta, La Légende, en orientant les votes contre Maxime : "J'ai tout fait pour sauver ta peau et après tu me coupes la tête".