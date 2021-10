Coumba (Koh Lanta, La Légende) descendue par Laurent : "Elle dit des choses hyper contradictoires"

Koh Lanta, La Légende : Laurent se dit déçu par Coumba qui a fait "une mauvaise saison"

Laurent Maistret est connu pour avoir gagné Danse avec les stars 6 avec Denitsa Ikonomova. Mais il est avant tout célèbre pour avoir participé à Koh Lanta : Raja Ampat, Koh Lanta : La Nouvelle Édition et plus récemment à Koh Lanta, La Légende, actuellement diffusé sur TF1. L'aventurier est toujours dans le jeu de survie animé par Denis Brogniart. Et alors que Coumba et Namadia ont été éliminés de Koh Lanta All Stars 2021 (mais ont rejoint l'île des bannis) Laurent Maistret est revenu sur Coumba Baradji. Il a clashé l'aventurière dans Buzz TV de TV Mag.

Laurent Maistret a évoqué l'alliance entre les femmes dans Koh Lanta, La Légende, qui a volé en éclats à cause de jalousies et de trahisons entre plusieurs aventurières. "C'était une alliance filles réalisée par Coumba que je ne comprends d'ailleurs pas. Elle dit des choses hyper contradictoires" a expliqué Laurent.

Celui qui a démenti un pacte financier dans Koh Lanta, La Légende avec Claude, Phil et une aventurière s'est dit "énormément" déçu par Coumba. "Elle a fait une mauvaise saison. Je l'avais déjà rencontrée lors d'événements en dehors de l'émission mais je n'ai pas compris pourquoi elle a sorti mon nom, ainsi que celui de Namadia, de Teheiura et de Claude. C'est dommage" a-t-il déclaré. Laurent Maistret a ajouté à propos des insultes et des menaces que reçoit Coumba sur les réseaux (et pour lesquelles elle a porté plainte) : "Malheureusement, elle en paye le prix fort sur les réseaux sociaux".

"Coumba, prends tes clics et tes clacs et ta canne à pêche"

Le beau gosse a aussi précisé : "Même quand Clémentine m'avait répété son comportement, je l'avais défendue aux ambassadeurs et je préférais éliminer Christelle. Ce n'est que quand Denis Brogniart est venu nous proposer d'aller à la boule noire que j'ai capitulé, je me suis incliné face à Clémence qui voulait sortir Coumba". Une décision qu'il ne semble pas regretter désormais, en voyant que Coumba le tacle sur les réseaux. Laurent Maistret a même lâché : "Aujourd'hui, quand je la vois me critiquer sur les réseaux sociaux, je me dis 'Coumba, prends tes clics et tes clacs et ta canne à pêche'".