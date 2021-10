Laurent Maistret (Koh Lanta, La Légende) dément la rumeur d'un pacte financier et réagit

Laurent Maistret (Koh Lanta, La Légende) dément "des fausses rumeurs lancées par des anciens aventuriers frustrés"

Dans Koh Lanta, La Légende (Koh Lanta All Stars 2021), certains aventuriers auraient passé un pacte pour se partager l'argent. Mohamed, qui était dans la saison 5 Koh Lanta (Koh Lanta : Pacifique) et dans Koh Lanta : Le Choc des Héros, a révélé dans TPMP sur C8 qu'il avait fait un pacte comme ça avec Clémence Castel et d'autres aventuriers. Cyril Hanouna et sa bande étaient choqués. Géraldine Maillet a ajouté que cette saison aussi, dans Koh Lanta, La Légende, des aventuriers auraient fait ce même pacte pour partager les gains en cas de victoire. Il s'agirait de Claude Dartois, Laurent Maistret, Phil et une aventurière.

Une rumeur d'alliance financière que Laurent Maistret a démenti sur Twitter. L'aventurier qui est au casting de Koh Lanta All Stars 2021 a tweeté : "#tpmp Rumeur complètement fausse du soi-disant pacte financier avec Claude et Phil. Je trouve ça dommage toutes ces fausses rumeurs lancées par des anciens aventuriers frustrés de ne pas être dans cette édition".