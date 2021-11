Koh Lanta, La Légende : Teheiura victime d'une stratégie en off, Christelle fait des révélations

C'est un épisode de Koh Lanta, La Légende dont les fans se souviendront. Entre stratégies secrètes, éliminations surprises et coup de sang de certains candidats, les téléspectateurs ont eu le droit à un épisode explosif. Mais ce sont surtout les admirateurs de Teheiura qui ont passé une sale soirée. C'est la seconde fois que l'aventurier se fait éliminer de l'émission spéciale destins liés. L'an dernier, il était une victime collatérale de l'élimination de Charlotte. Cette fois-ci c'est Christelle qui l'emporte dans sa chute. Pour les deux aventuriers ainsi que pour les téléspectateurs, c'est la surprise générale.

Avant le conseil, les candidats avaient mis en place une stratégie pour faire sortir Alix. Si quatre aventuriers avaient assuré qu'ils voteraient contre elle, seulement deux d'entre eux, dont Teheiura ainsi que Sam, ont tenu leur parole. Christelle à quant à elle voter contre Phil et Jade contre Laurent. Suite au précédent conseil, tous s'attendaient à voir Alix prendre la porte sans vraiment de suspense. Quatre aventuriers avaient d'ailleurs assuré qu'ils voteraient contre elle mais, surprise, seuls Sam et Teheiura ont tenu parole. Même Christelle et Jade, qui ne pouvaient pourtant plus la supporter, ont finalement écrit le nom de Phil pour la première et Laurent pour la seconde.

Pourquoi ce choix ? Lors d'une interview donnée à TV Mag, Christelle explique la raison pour laquelle elle a brisé le pacte : "Cela n'aurait rien changé si j'avais voté contre Alix, je serais sortie malgré tout. Mais j'ai voté contre Phil parce que Claude m'avait dit qu'il ferait la même chose, confie l'aventurière. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de briefer Teheiura pour qu'il fasse pareil. Théoriquement, nous n'avons pas le droit de nous parler juste avant un conseil... J'ai compris trop tard ce qui allait se passer."

Une seconde stratégie mise en place hors caméra

Mais ce n'est pas tout. L'élimination de Teheiura est aussi en partie due à une conversation qui n'a pas été diffusée lors de l'épisode. En effet, Christelle avoue également avoir eu une conversation avec Jade en OFF : "Ce que l'on ne voit pas, parce que cela n'a pas été filmé, c'est qu'au dernier moment, Jade est venue me voir pour me demander de voter contre Phil pour la protéger. Nous avions prévu de nous soutenir mutuellement jusqu'au bout mais, sans que je le sache, elle a changé d'alliance à ce moment-là pour se rapprocher de Laurent et de Phil. Comme ce dernier était en binôme avec Alix, elle a décidé de le protéger en ne votant pas contre Alix". Et ajoute : "Elle savait qu'il n'était pas en danger et elle a fait un vote blanc en quelque sorte, regrette Christelle. J'ai servi de prétexte pour sortir Teheiura. J'ai eu un gros sentiment d'injustice et j'en ai beaucoup voulu à Jade de m'avoir trahie. C'est pour cela que je choisis de donner mon vote noir à Claude plutôt qu'à elle."

Depuis cette trahison, les deux sportives se sont rabibochées contrairement à Coumba Baradji et Clémence Castel toujours en guerre depuis la diffusion de l'émission...