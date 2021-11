Teheiura (Koh Lanta, La Légende) accusé de triche : la rumeur qui affole les réseaux sociaux

Des rumeurs incroyables et plus que surprenants qui ne sont pas confirmées, loin de là, mais qui continuent de circuler sur les réseaux. Pourtant, on imagine pas du tout Teheiura tricher, lui qui est vraiment un candidat exemplaire. Et on ne voit pas non plus Claude, Sam et Laurent tricher non plus. Sans compter que Koh Lanta fête ses 20 ans d'anniversaire avec ce Koh Lanta all Stars 2021, et que les équipes du jeu ont toujours réussi à éviter la triche. Les cameramen, les journalistes et la prod qui sont présents sur le tournage ont toujours empêché les tricheries malgré certaines tentatives.

On attend donc de voir l'épisode de ce soir, ce mardi 9 novembre 2021, pour voir ce qu'il en est vraiment. Et on attend avec impatience les réactions de Teheiura, Denis Brogniart et la production pour avoir la vérité sur cette rumeur folle.