Teheiura (Koh Lanta, La Légende) pas seul à tricher : voilà les aventuriers qui auraient aussi mangé

Koh Lanta, La Légende : Teheiura confirme qu'il "y avait d'autres aventuriers avec qui j'ai partagé"

C'était le choc pour les fans de Koh Lanta : Teheiura a avoué avoir triché, dans l'épisode de Koh Lanta, La Légende diffusé ce mardi 9 novembre 2021 sur TF1. Denis Brogniart a révélé la tricherie en lançant à Teheiura : "À plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large de la nourriture qu'on vous a apportée sur le camp". Il faut dire que le tournage de ce Koh Lanta All Stars 2021 se passait chez lui, près de Tahiti. L'aventurier a avoué avoir triché en mangeant et a été exclu. Pas d'île des bannis pour la légende.

Pourtant, il n'est pas le seul à avoir triché. "Il y avait d'autres aventuriers avec qui j'ai partagé" a confirmé Teheiura au Parisien. Et à la question "Vous ne voulez pas les nommer ?", il répond que "non". "J'ai reçu des sollicitations d'autres aventuriers, parfois sur le ton de l'humour, d'autres fois un peu plus sérieusement, me disant : 'on n'est pas loin de chez toi, on pourrait peut-être récupérer à manger'" a-t-il aussi précisé.

Claude a de son côté ajouté à TV Mag qu'effectivement, Teheiura voulait partager la nourriture et non pas la garder que pour lui : "Je suis triste qu'on remette en cause tout ce qu'il a fait pour une histoire de papayes, c'est dommage. Surtout qu'il n'allait pas les manger, il voulait les partager". Une version aussi confirmée par Alexandra. "Moi j'ai entendu parler du fait qu'il y avait peut-être eu partage. Qu'en gros, Teheiura aurait partagé ce que les pêcheurs lui ont donné avec d'autres aventuriers. C'est ce qui a été dit à la maison du jury final. Mais après je n'étais pas sur place, je n'ai rien vu" a-t-elle confié à Purepeople.

Julien Magne, directeur des programmes d'Adventure Line Productions (ALP), a aussi déclaré au Parisien que "c'est vrai qu'il n'était pas le seul à en profiter". "Certains ont reconnu avoir partagé avec lui" a-t-il expliqué.

"Claude et Sam en ont également profité"

Mais qui sont ces autres aventuriers de Koh Lanta, La Légende qui ont mangé cette nourriture ? "Claude et Sam en ont également profité" a balancé Le Parisien, d'après leurs infos. "Contactés directement ou via la production, aucun des deux n'a souhaité nous répondre" a indiqué le média. Des infos qui correspondent aux rumeurs lancées sur les réseaux. Plusieurs internautes avaient révélé sur Twitter, il y a déjà plusieurs semaines, que Teheiura avait triché pour de la nourriture et que Claude, Sam mais aussi Laurent auraient aussi mangé. Reste çà savoir si ces noms sont vraiment ceux des autres personnes à avoir profité de cette tricherie.

Mais "sans pour autant avoir été inquiétés", car eux n'ont pas eu de sanctions contrairement à Teheiura. A propos de l'exclusion de Teheiura, alors que les autres aventuriers n'ont rien eu, Julien Magne a ajouté au Parisien : "On s'est posé mille questions. Après enquête, nous avons choisi de ne sanctionner que celui qui a demandé et obtenu de la nourriture. On a eu la certitude que c'était Teheiura". Ils ont mis 5 jours pour "ajuster la sanction", "en concertation avec Denis Brogniart, la productrice Alexia Laroche-Joubert et la direction de TF1".