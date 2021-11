Koh Lanta, La Légende : Ugo nouveau chouchou, Claude nouveau relou ? Les ex-candidats s'opposent

Koh Lanta, La Légende : Ahmad clashe Claude et préfère Ugo

Claude Dartois est de plus en plus critiqué sur les réseaux, suite à ses actions dans ce Koh Lanta All Stars 2021. Et encore plus depuis le dernier épisode de Koh Lanta, La Légende, diffusé sur TF1. L'ex préféré des fans de l'émission animée par Denis Brogniart en ont marre de "Claude-Lanta". Il a agacé par sa confiance en lui qui serait trop grande selon certains et surtout par son attitude envers Sam, sur qui il a crié dessus à cause d'un poisson. En revanche, Ugo a bluffé les téléspectateurs en gagnant sur l'île des bannis. Et depuis son retour dans le jeu, Ugo enchaîne les victoires aux épreuves d'immunité.

Du coup sur Twitter, il y a la team Claude et la team Ugo. Et Ahmad, qui était dans Koh Lanta : L'Île des Héros, a choisi son camp. L'ex aventurier a clashé Claude sur Twitter. "Ok donc Ugo son palmarès c'est 'perf sur les épreuves' et 'gentil' mais zéro en social/stratégie + sort au 1er conseil. Derrière, Claude domine le jeu dans TOUTES ces composantes strat/sport/social/survie avec une facilité déconcertante et ça sort des Ugo>Claude" a-t-il tweeté.