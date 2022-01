NCIS saison 19 : un futur départ de Wilmer Valderrama (Torres) ? Des indices dans l'épisode 12

Un futur départ pour Wilmer Valderrama ?

Wilmer Valderrama va-t-il à son tour quitter NCIS au terme de la saison 19, actuellement diffusée sur CBS aux USA ? C'est la question qui inquiète de nombreux fans. Il y a quelques semaines, il a en effet été annoncé que l'interprète de Torres venait d'être choisi pour incarner Zorro dans une nouvelle série live-action centrée autour du personnage à destination de ABC, une chaîne concurrente.

Et si, à ce jour, le comédien n'a jamais pris la peine de clarifier sa situation au sein de la fiction policière, l'épisode 12 de la saison 19 programmé ce lundi 24 janvier 2022 semble nous avoir néanmoins donné quelques indices sur l'issue à laquelle on peut s'attendre dans les mois à venir. Et malheureusement pour les fans, elle pourrait ne pas être positive.

L'évolution de Torres interroge

Ainsi, dans l'épisode de cette semaine, Torres est apparu plus froid et irascible que jamais. Quand Jessica Knight (Katrina Law) lui a fait part de sa surprise en le voyant arriver en retard et fatigué au travail après avoir pourtant refusé d'aller boire un verre avec elle la veille, l'agent du NCIS s'est montré particulièrement piquant, "On passe déjà notre journée ensemble au travail. Doit-on vraiment passer la moindre seconde de notre vie ensemble ?" Hum.

Puis, il s'est ensuite montré désagréable envers Dale Sawyer (Zane Holtz), a sous-entendu que Parker (Gary Cole ) pourrait bientôt remplacer un membre de l'équipe et a déploré que cette team n'était "plus celle de Gibbs", ce mentor qui l'avait convaincu de rejoindre le NCIS il y a quelques années. Enfin, il s'est ensuite porté volontaire pour se lancer dans un combat clandestin lors d'une mission, quitte à mettre sa vie en danger.

Une attitude rebelle inattendue ponctuée d'une discussion inquiétante avec McGee. Quand ce dernier lui a fait remarquer qu'il donnait l'impression de vouloir se faire tuer, Torres a tout simplement déclaré, "Oui et ? Il ne reste plus personne pour s'en soucier !" De quoi surprendre McGee, "Moi je suis là. Où veux-tu que j'aille ?", et faire dire au personnage de Wilmer Valderrama, "Tu as déjà ta famille, tu n'as pas besoin de moi".

Un avenir encore incertain

Vous l'aurez compris, cet épisode 12 de NCIS a clairement mis le doigt sur un sujet important : le mal-être de Torres. Une surprise ? Pas tant que ça. L'an passé il a vu Bishop (Emily Wickersham), avec qui il entretenait une relation, partir pour une mission longue durée, et en début de saison 19, c'est Gibbs (Mark Harmon) - qu'il voyait comme un père de substitution après que le sien l'a abandonné, qui a finalement quitté les USA sans se retourner. De quoi amplifier un sentiment d'abandon qui a marqué sa vie depuis son plus jeune âge et qui pourrait ne pas rester sans conséquences.

Pour l'heure, il est bien évidemment encore difficile de savoir où veulent réellement en venir les scénaristes. Est-ce que Torres va poursuivre son attitude autodestructrice jusqu'à une fin funeste inévitable ? Va-t-il décider de claquer la porte pour trouver une autre famille ? Retrouver Bishop ? Ou va-t-il suivre les conseils de Palmer (Brian Dietzen), lui aussi touché par ce sentiment d'abandon après la mort de sa femme, en allant voir un psy ? Le mystère reste total, mais l'évolution de Torres couplée à celle de la carrière de Wilmer Valderrama n'annonce pas une fin très joyeuse pour les fans qui pourraient alors dire au revoir à un énième personnage.

Autre théorie : Torres ne va pas quitter le NCIS mais CBS va mettre fin à la série au printemps prochain, ce qui libérera l'acteur pour jouer Zorro. On ne sait pas quelle option est la pire.