NCIS saison 19 : Wilmer Valderrama (Torres) sur le départ ? L'acteur rejoint une nouvelle série

Encore un départ au casting de NCIS ?

Etre fan de NCIS, ce n'est pas tous les jours facile. Si la série semble immortelle - CBS diffuse actuellement la saison 19 aux USA, cela n'a malheureusement pas empêché son casting de connaître de nombreux bouleversements ces dernières années. Au contraire, après les départs de personnages historiques comme Ziva (Cote de Pablo) en saison 1, Tony (Michael Weatherly) en saison saison 13, et Abby (Pauley Perrette) en saison 15, la fiction policière vient de faire face à une nouvelle hécatombe.

Ainsi, c'est Emily Wickersham (Bishop) qui a quitté la série au terme de la saison 18 au printemps dernier, rapidement suivie par Mark Harmon - l'interprète de Gibbs aka l'emblématique leader de la team, à l'occasion des premiers épisodes de la saison 19 diffusés à la rentrée. Un double coup dur pour les fans, qui pourraient même voir leur coeur se briser encore davantage dans les mois à venir.

Un nouveau rôle pour Wilmer Valderrama

La nouvelle a été officialisée ce mardi 14 décembre 2021, Wilmer Valderrama (Torres) vient d'être choisi pour incarner Don Diego de la Vega, plus connu sous le nom de Zorro, dans un remake de la cultissime série des années 50. Le twist ? Cette nouvelle fiction ne sera pas produite pour CBS mais ABC, une chaîne concurrente à celle qui diffuse NCIS. De fait, même si le projet n'en est encore qu'à l'étape du développement, dans le cas où celui-ci verrait véritablement le jour, on imagine mal l'acteur être contractuellement autorisé à jongler entre les deux rôles.

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour s'inquiéter (le comédien n'a pas précisé si ce possible rôle de Zorro mettra fin à celui de Nick Torres dans NCIS), mais si l'on se fie à sa joie du moment, on devine déjà quel projet aura sa priorité en cas de dilemme. "En grandissant, Zorro était l'un de ces personnages qui m'ont façonné, donné l'impression d'être un héro", a-t-il déclaré avec enthousiasme dans un communiqué.

Puis, celui qui sera également producteur exécutif sur cette série l'a ajouté, il prend très à coeur cette nouvelle opportunité dans sa carrière, "En tant qu'adulte et conteurs, j'ai une responsabilité envers les histoires auxquelles je donne vie. Pouvoir m'associer à Gary Marsh et Disney afin de ramener à la vie Zorro après ses débuts il y a 60 ans et pouvoir faire partie de cette héritage qui permettra à d'autres enfants de réaliser à leur tour qu'ils peuvent être les héros de leurs propres histoires, c'est un rêve qui devient réalité".

Plus de Tony, plus de Ziva, plus de Abby, plus de Bishop, plus de Gibbs et bientôt plus de Torres... Et si CBS décidait enfin d'annuler NCIS ? Rendez-vous au printemps 2022 pour le savoir !