NCIS saison 18 : départ de Bishop, pourquoi Emily Wickersham quitte la série

Après des années d'attente, le dernier épisode de la saison 18 de NCIS nous a ENFIN offert ce que l'on espérait : un baiser entre Bishop et Torres (Wilmer Valderrama), et la preuve qu'il existait une relation secrète entre eux. Malheureusement, comme on a pu le découvrir ce vendredi 29 octobre 2021 sur M6, ce final a également été marqué par le départ de l'héroïne incarnée par Emily Wickersham.

Emily Wickersham (Bishop) quitte réellement NCIS

Oui, à la surprise générale, Eleanor Bishop a pris la décision de quitter le NCIS afin de mener à bien une opération sous-couverture pour le compte de Odette (l'alliée de Ziva). Une décision aussi inattendue que déconcertante, qui n'est pas réellement du fait des scénaristes. Au contraire, c'est son interprète qui a fait le choix de s'en aller après 8 belles saisons dans la série de CBS.

Sur son compte Instagram, Emily Wickersham a notamment déclaré ceci, "Porter cette casquette et cette veste... Quelle aventure géniale cela a été. Ce casting, cette équipe... ce sont les meilleurs." Puis, afin de dissiper la moindre rumeur, l'actrice a confirmé partir heureuse et en bon terme avec tout le monde, "Je ne pourrais jamais trouver assez de compliments concernant ce groupe avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant près de 8 ans et 172 épisodes. J'ai eu la chance de faire partie d'une série où j'ai pu me dévoiler, jouer, rire et apprendre aux côtés de gens formidables. Un moment de ma vie que je n'oublierai jamais. Merci CBS et NCIS de m'avoir inclue dans une partie de l'histoire de la télévision".

Pourquoi l'actrice s'en va ?

Et à la question : pourquoi Emily Wickersham a-t-elle décidé de quitter NCIS alors même que Bishop avait encore plein de choses à raconter et à vivre ? La raison est simple : elle s'apprête à connaître un nouveau rôle. On peut le découvrir sur ses réseaux sociaux, l'actrice est actuellement enceinte et deviendra maman pour la première fois d'ici quelques mois. Un événement inédit qu'elle souhaitait vraisemblablement vivre pleinement et sereinement, sans avoir à subir les longues journées de tournage.

Pour l'anecdote, l'annonce de cette grossesse a dans le même temps donné naissance à une théorie. Laquelle ? Selon celle-ci, le départ de Bishop ne serait pas définitif, mais simplement temporaire. Conscients qu'il n'était pas possible d'intégrer ce bébé dans l'histoire et qu'il aurait été trop difficile de cacher ce ventre pour une agent habituée à être sur le terrain, Emily Wickersham et les créateurs auraient alors décidé d'envoyer Bishop en mission à l'extérieur, jusqu'à l'accouchement de l'actrice. Après tout, on s'en doute, cette mission n'est pas censée s'éterniser. Aussi, une fois que Bishop l'aura menée à son terme, d'ici 9 mois par exemple, elle pourrait parfaitement s'expliquer auprès de Vance et revenir au sein de la team...

Et les adieux de l'actrice alors ? Ca serait simplement pour nous surprendre le moment venu...