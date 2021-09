NCIS saison 19 : la vérité sur le couple Torres / Bishop dévoilée après le départ d'Emily Wickersham

A la surprise générale, Emily Wickersham a pris la décision de quitter NCIS lors de la saison 18 en mai 2021, ce qui a obligé les scénaristes à mettre en scène le départ de Bishop, son personnage, lors du dernier épisode. Un événement inattendu, qui ne sera pas sans conséquence pour Torres lors de la saison 19, qui débutera ce lundi 20 septembre sur CBS aux USA.

Un nouveau visage de Torres dévoilé

Alors que Bishop et Torres partageaient un baiser durant les adieux de l'héroïne, Steven D. Binder (showrunner) a confirmé à TVLine que cette absence se fera ressentir du côté du personnage de Wilmer Valderrama, "Ca donnerait une image vraiment triste de Nick Torres si on voyait que le départ [de Bishop] ne l'affectait pas d'une façon ou d'une autre".

Faut-il ainsi s'attendre à voir Torres déprimer ? A perdre ses repères au travail ? Ou au contraire à trop en faire pour oublier ? A l'heure actuelle, c'est le grand mystère, "Une situation comme celle-ci peut vous toucher de nombreuses façons. Généralement, vous continuez à avancer en assurant à tout le monde que vous allez bien alors que clairement ça n'est pas le cas". Toutefois, on sait déjà que cette situation nous permettra de découvrir une nouvelle facette de l'agent, "Nick Torres est quelqu'un de dur en apparence, mais de doux à l'intérieur. Et c'est ce côté doux sur lequel on va s'attarder".

La vérité sur la relation Torres / Bishop explorée

Par ailleurs, malgré l'absence de Bishop à l'écran dans cette saison 19, l'histoire entre elle et Torres continuera d'être explorée. Comme le sous-entendait leur baiser, les deux protégés de Gibbs ont en effet vécu une histoire en secret, et les prochains épisodes devraient donc s'attarder sur cette fameuse relation.

"Il y a déjà eu de très nombreux indices au cours des épisodes qui laissaient entendre que ça n'était pas leur premier baiser, a révélé Steven D. Binder. Et vous aurez le droit à d'autres indices sur la nature de leur relation. Les gens normaux peuvent laisser une brosse à dents chez l'autre, mais Nick Torres est du genre à faire les choses différemment." De quoi comprendre qu'ils vivaient (presque) ensemble ? Ce n'est pas impossible. A priori, leur histoire était bien avancée, "Vous en saurez plus sur à quel point cette relation a pu et aurait pu aller. Comme vous pouvez le deviner, quand un homme consentant rencontre une femme consentante et qu'ils s'apprécient, des choses peuvent se passer..."

De quoi fortement nous hyper, mais également faire grimper notre frustration. Comme c'était déjà le cas avec Ziva (Cote de Pablo), il aura fallu attendre le départ d'une actrice pour que les scénaristes se bougent...