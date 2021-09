NCIS saison 19 : un nouveau rôle pour Gibbs cette année dans la série ?

Comme le teasait récemment la première affiche officielle, la saison 19 de NCIS sera celle des retrouvailles. Tandis que Gibbs a passé la moitié de la saison 18 éloigné de son équipe après avoir été mis à pied, les prochains épisodes - dont la diffusion débutera le 20 septembre sur CBS aux USA, verront le personnage de Mark Harmon se rapprocher de ses protégés.

Des retrouvailles différentes

Après avoir sous-entendu que Gibbs pourrait ne pas ressortir totalement indemne de l'explosion de son bateau en fin de saison 18, "n'importe quel niveau de blessures est possible", Steven D. Binder (le showrunner) a révélé à TVLine que cette situation explosive pourrait le motiver à changer son état d'esprit.

"Il a été coupé de son équipe, d'une partie de son monde", a-t-il ainsi rappelé, avant de promettre des retrouvailles avec McGee, Torres ou encore Vance, "Mais ça pourrait ne pas prendre la forme que vous imaginez". Faut-il comprendre que Gibbs sera toujours viré du NCIS mais que la team l'aidera dans son enquête au sujet du tueur en série ? Ou que Gibbs aura désormais un rôle de consultant externe lors de certaines affaires ?

Un nouveau rôle pour Gibbs ?

Si la deuxième option aurait de quoi surprendre, elle n'a visiblement rien d'improbable. Steven D. Binder, relancé sur ce sujet, a mystérieusement précisé, "On va ramener toute cette bande ensemble, à un certain niveau. Ca leur permettra de faire ce que l'on aime regarder depuis 20 ans, qui est de les voir résoudre des crimes". Autrement dit, les personnages se retrouveront, mais pas d'une façon totalement identique. Et une telle situation, avec un Gibbs en consultant, permettrait d'expliquer pourquoi Mark Harmon sera beaucoup moins présent dans la série cette année, comme l'a indiqué la directrice de CBS cet été.

A noter toutefois qu'une autre hypothèse existe : celle de voir Gibbs rejoindre la team du NCIS non plus en tant que leader, mais simplement en tant qu'agent classique. Interrogé sur la façon dont McGee, qui a récemment pris du grade, pourrait digérer la possible fin de la suspension de Gibbs et son retour dans les bureaux, Binder a déclaré, "Comment va-t-il se sentir face à ça ? Est-ce qu'il aime se retrouver en position de leader ? Il y aura un moment où on le verra réfléchir à la question".

McGee va-t-il se sentir prêt à diriger Gibbs ? Va-t-il se battre pour garder sa place ? Va-t-il proposer une codirection ou lui laisser le poste ? Rendez-vous dans quelques jours pour le savoir.