Blacklist saison 8 : un mort, un départ, la vérité sur l'identité de Red... ce qui vous attend

Liz vs Reddington

Cette saison 8 de Blacklist est plus que jamais celle de l'opposition pour Liz (Megan Boone) et Reddington (James Spader). L'agent du FBI a décidé de s'allier à Katarina Rostova, ce qui va mettre sa relation avec Red en péril. A tel point que ce dernier va réussir à la faire inscrire sur la "blacklist" du FBI. Pourchassée par tous, Liz va donc se retrouver en fuite durant une très grande partie de la saison et sera même absente pendant un moment.

Un rapprochement pour Liz et Ressler

Certains fans de Blacklist soupçonnent depuis un moment qu'un rapprochement va avoir lieu entre Ressler (Diego Klattenhoff) et Liz. Et c'est le cas dans la saison 8 dès l'épisode 1 puisqu'ils s'embrassent pour la première fois. Bon, ne vous attendez pas à une belle histoire qui finit bien et on vous explique pourquoi juste en dessous.

Un grand mort à venir (et donc un départ)

Liz n'aura pas de fin heureuse et la raison est toute simple : elle meurt dans le final de la saison 8 de Blacklist. Quelques jours avant la diffusion du final, Megan Boone a annoncé son départ de la série. C'est elle qui a décidé de faire ses adieux au show, un départ prévu de longue date puisque (comme on vous l'a dit au dessus), elle n'était pas présente pendant 8 épisodes. Quant à la fin mortelle de Liz ? Elisabeth ne découvrait pas la vérité sur Red et mourrait d'une balle en pleine poitrine après avoir été visée par un ennemi. RIP.

Qui est Red ? La vérité enfin dévoilée

Sauf retournement de situation improbable (et on n'est pas à l'abri), la saison 8 dévoile ENFIN la vérité sur l'identité de Red. Raymond Reddington serait en fait Katerina Rostova si on en croit le final de la saison 8. On vous a déjà expliqué en détails cette grande révélation mais on vous résume : dans le dernier épisode de la huitième saison, Liz a découvert comment Katarina est devenue une espionne et s'est mise en couple avec son père, le vrai Raymond. Elle apprenait aussi que la vraie Katarina était vivante puisque celle qu'elle pensait être sa mère était un fake. L'ultime scène entre Liz et Red laissait clairement penser que Red était en fait Katarina.

Un bel hommage à Clark Middleton

L'épisode 6 sera très émouvant puisqu'il est dédié à Clark Middleton. L'interprète de Glen est mort à 63 ans après avoir été infecté par une maladie incurable, le virus du Nil occidental. Dans la série, son personnage meurt de la même maladie.

Une saison 9 à venir avec un saut dans le temps

La série n'est pas terminée : Blacklist est renouvelée pour une saison 9 qui sera lancée le 21 octobre prochain aux US. Et il y aura un saut dans le temps de deux ans pour ces nouveaux épisodes.