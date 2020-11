Blacklist saison 8 : Clark Middleton (Glen) mort, les créateurs promettent un hommage émouvant

Il y a quelques semaines, on apprenait avec tristesse la disparition de l'acteur Clark Middleton à l'âge de 63 ans des suites d'une infection au virus du Nil occidental pour lequel aucun traitement n'est encore connu. Aperçu dans des séries comme Twin Peaks, Fringe ou encore The Path, c'était dans The Blacklist qu'il faisait le bonheur des téléspectateurs ces dernières années grâce à son rôle de Glen Carter.

Un bel hommage à venir pour Clark Middleton

Aussi, comme viennent de l'annoncer Jon Bokenkamp et John Eisendrath (producteurs exécutifs) à TVLine, un joli hommage lui sera rendu à l'écran à l'occasion d'un prochain épisode de la saison 8. "On a d'abord imaginé différentes versions : devons-nous dire quelque chose ? Devons-nous juste imaginer que Glen est toujours présent, en orbite de Red, mais se cache ?" a révélé Bokenkamp, avant d'ajouter, "On a finalement décidé d'assumer la mort [de Clark Middleton] dans la série et ça va se dérouler très tôt dans la saison. C'est très triste et ça le sera également pour Red".

John Eisendrath l'a de son côté précisé, la disparition de Clark Middleton était totalement inattendue et n'a laissé personne indifférent au sein de l'équipe créative, "C'était extrêmement triste et incroyablement choquant. La façon dont on a écrit sa disparition dans la série vient d'ailleurs rappeler qu'il y avait quelque chose de vraiment spécial avec lui". Le producteur l'a ensuite confessé, il leur était impossible de ne pas se mettre au niveau de l'homme qu'il était au moment de l'écriture, "On espère que la façon dont on traite sa disparition dans la série possédera ce même aspect doux et affectueux qui le caractérisait".

Préparez-vous donc à pleurer deux fois devant la série : une fois pour Glen Carter et une autre fois pour Clark Middleton.