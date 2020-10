Blacklist saison 8 : un acteur de la série est décédé

Clark Middleton est décédé

Le monde de la télévision est en deuil. On vient de l'apprendre, le comédien Clark Middleton est décédé ce dimanche 4 octobre à l'âge de 63 ans. Selon les premières informations, il a succombé à une infection au virus du Nil occidental pour lequel aucun traitement n'est encore connu.

Dans un communiqué, Elissa Middleton - sa femme, a tenu à lui rendre hommage en déclarant, "C'est avec le coeur lourd que nous vous annonçons la disparition d'une vie qui mérite toutes les célébrations, Clark Tinsley Middleton, un acteur, scénariste, réalisateur, enseignant, héros, mari et ami adoré", puis en rappelant avec tendresse, "Clark était une âme magnifique qui a passé sa vie à défier les limites et à militer pour les personnes en situation de handicap".

Le visage des séries

Et si nom ne vous dit pas grand chose, son visage devrait pourtant vous ramener des dizaines de souvenirs plein la tête. En plus de 30 ans de carrière, Clark Middleton avait en effet réussi à se faire une place dans le monde du cinéma avec des rôles dans des films cultes comme Kill Bill 2 (2004), Sin City (2005) ou encore Snowpiercer (2013) et Birdman (2014), mais surtout dans le monde des séries.

Que ce soit dans New York Police Judiciaire avec le personnage d'Ellis, dans Fringe avec celui de Edward Markham, ou encore dans The Path (Richard), Twin Peaks (Charlie) et bien évidemment Blacklist, série dans laquelle il incarnait Glen Carter jusque dans la saison 7, Clark Middleton était partout pour notre plus grand bonheur.

En parlant de Blacklist, Jon Bokenkamp - son créateur, a également tenu à saluer la mémoire de l'acteur à travers un communiqué, "J'ai le coeur brisé. En plus d'être un acteur talentueux et unique, Clark était un homme génial de toutes les façons. Il adorait son travail avec passion. Il était d'une générosité folle. Clark faisait partie des bonnes personnes et on l'a perdu bien trop tôt". Avec une saison 8 de la série déjà commandée par NBC, on peut s'attendre à un joli hommage à l'écran.