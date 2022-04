NCIS saison 20 : CBS renouvelle la série après le départ de Mark Harmon (et ce n'est pas tout)

Mauvaise nouvelle pour les officiers de la marine américaine, leur vie sera une nouvelle fois menacée au cours des prochains mois. C'est CBS qui vient d'officialiser la nouvelle, elle a en effet décidé de commander de nouvelles saisons aux séries de la franchise NCIS.

La franchise NCIS renouvelée pour la saison 2022/2023

Ainsi, satisfaite des performances de NCIS Hawai'i, la petite dernière de la saga qui a récemment eu le droit à son premier crossover, la chaîne a décidé d'accorder une saison 2 au spin-off porté par Vanessa Lachey. La relève est donc déjà en place et efficace. De même, alors que des rumeurs de fin avaient récemment vu le jour à cause des propos mystérieux de Eric Christian Olen, NCIS Los Angeles est elle aussi finalement assurée de revenir l'an prochain avec une saison 14 inédite.

Enfin, et c'est la plus grosse surprise de cette annonce : NCIS - que l'on pensait en fin de vie suite aux adieux de Mark Harmon (Gibbs) et au possible départ de Wilmer Valderrama (Torres) qui va rejoindre le casting d'un autre projet, a elle aussi eu le droit à une commande de nouveaux épisodes. Aussi, la célèbre fiction policière lancée en 2003 sera de retour à l'écran à la rentrée avec une saison 20 !

A ce jour, aucun détail sur les futures histoires, nombre d'épisodes commandés ou potentiels mouvements au sein des différents castings n'a encore été apporté, mais avec les fins des saisons actuelles programmées au mois de mai prochain, les premières rumeurs et révélations ne devraient pas tarder à arriver.

Le saviez-vous ?

Pour rappel, il a récemment été annoncé qu'une quatrième série allait bientôt entrer en production. Le twist ? Si celle-ci, intitulée NCIS : Sydney, sera elle aussi produite par CBS Studios, elle sera en revanche destinée au marché Australien puisqu'elle sera diffusée localement sur Network 10 et Paramount+ Australia. Elle devrait donc faire partie du même univers que les trois autres, mais ne devrait pas vraiment croiser leur route.