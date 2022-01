NCIS saison 19 : Torres et Jessica dans un crossover avec NCIS Hawai'i cette année

Les acteurs se réjouissent d'une telle rencontre

Pour l'heure, aucune information sur l'intrigue n'est encore connue et on ne sait pas si ce crossover sera vraiment imaginé pour préparer le terrain à un passage de flambeau entre ces deux séries (NCIS et NCIS Hawai'i sont diffusées le même soir aux USA, le spin-off pourrait donc facilement prendre le créneau de NCIS en cas de fin programmée cette année), mais les stars de la fiction dérivée sont déjà ravies de cet événement.

"Plus on est de fous, plus on rit. Ca va être clairement génial de pouvoir enquêter ensemble" s'est ainsi exclamée Yasmine Al-Bustami (Lucy), tandis que Vanessa Lachey (Jane) a déclaré, "Aloha Wilmer et Katrina, c'est l'heure de bien vous accueillir", et que Tori Anderson (Kate) a confié, "Wilmer et Katrina viennent ici ? Oh oui, ça va être fun !"

Seule confirmation à ce jour : c'est le 28 mars 2022 que CBS diffusera ce crossover. Pour le reste, il faudra encore patienter avant d'en savoir plus.