NCIS saison 19 : Mark Harmon quitte la série dans l'épisode 4, voici les raisons de son départ

Au fil des années, il y en a eu des départs dans NCIS. Cote de Pablo, Michael Weatherly, Pauley Perrette... tous ont déjà fait leurs adieux au show qui reste - malgré sa longévité - l'une des séries les plus suivies aux US. Mais après 19 ans, c'est LA star de la série qui a décidé de raccrocher : dans l'épisode 4 (diffusé aux US en octobre 2021), Gibbs annonçait son départ du NCIS. Un choix qui a déchiré le coeur des fans mais qui n'était pas si surprenant : il avait déjà été annoncé que l'acteur ne serait que dans quelques épisodes de cette dix-neuvième saison. Mais pourquoi ?

Mark Harmon "fatigué" à cause du rythme du tournage

Les raisons du départ de Mark Harmon du casting de NCIS sont très simples : à 70 ans, l'acteur ne pouvait plus tenir le rythme des tournages de la série et les longues journées passées sur le plateau. C'est en tout cas ce qu'a confié une source à OK Magazine après la diffusion du dernier épisode de Gibbs. "Il était de plus en plus fatigué" a précisé cette source. Même si les producteurs auraient tout fait pour l'aider, notamment limitant son temps à l'écran ou en recrutant un remplaçant joué par Gary Cole pour combler son absence, Mark Harmon aurait voulu tourner la page. "Il avait le sentiment d'avoir donné son maximum à la série et qu'il était temps pour lui de partir" précisait cette source.

Autre source de motivation pour l'acteur ? Passer plus de temps avec ses proches. C'est donc pour cela qu'il aurait demandé le départ de Gibbs. S'il ne fait plus partie du casting, Mark Harmon a cependant conservé son titre de producteur exécutif, a précisé l'équipe lors de la diffusion de son dernier épisode. "Mark continue de faire partie intégrante de notre série." avait déclaré le showrunner Steven Binder.