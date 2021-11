NCIS saison 19 : Gibbs remplacé par Parker, un nouveau chef différent ? Gary Cole se confie

C'est officiel, Gibbs n'est plus (et ne sera plus) le leader de la Team de NCIS. Suite aux envies de départ de Mark Harmon, son interprète, les créateurs ont profité de l'épisode 4 de la saison 19, actuellement diffusée sur CBS aux USA, pour mettre en scène le départ du personnage. Une déception pour les fans et un casse-tête pour les scénaristes, qui ont notamment dû réfléchir à l'intégration d'un nouveau chef.

Parker sera différent de Gibbs...

Ainsi, comme on pouvait s'en douter dès l'annonce de son arrivée dans la série, c'est le comédien Gary Cole qui a été choisi pour donner vie à ce nouveau mentor à travers son personnage de Alden Parker, un ex-agent du FBI. Une situation logique étant donné que McGee a refusé le poste alors qu'il semblait le plus à même pour reprendre les rênes (agent le plus ancien de la team, forte expérience + une jeunesse qui lui permet d'assurer sur tous les terrains) et qui devrait passionner les fans.

A l'occasion d'une interview accordée à TVInsider, Gary Cole a en effet promis que son personnage ne tentera pas d'imiter Gibbs afin de combler le vide laissé. Interrogé sur les différences qu'il apportera à ce poste, l'acteur a notamment confié, "Parker n'est pas forcément très bavard, mais il n'est nettement plus verbal".

Surtout, à l'inverse de Gibbs qui semblait être allergique au monde moderne (poke son téléphone et son incapacité à gérer un ordinateur), Parker apparaîtra plus à l'aise avec ce qui l'entoure, "Il n'est pas en mode old school. Il tente de s'intéresser aux nouvelles technologies, et c'est quelque chose qui impressionne tout le monde".

Un squelette dans le placard du nouveau boss ?

Toutefois, n'ayez crainte, si Parker ne sera donc pas un copier/coller de Gibbs, l'agent du NCIS ne sera pas non son exact opposé. Au contraire, l'ombre de l'ex-boss de la team devrait parfois planer au-dessus de lui, ce qui pourrait faire plaisir aux fans, "Même s'il a du mal à l'admettre, il admire Gibbs et sa capacité à pouvoir briser les règles. Parker a plus tendance à les plier. Reste à voir s'il arrivera au point de les briser".

De même, à l'instar de Gibbs et son passé mouvementé, il n'est pas impossible que Parker se révèle bien plus mystérieux qu'il n'en a l'air. Interrogé sur de possibles squelettes dans son placard, Gary Cole a confessé que son personnage n'était pas totalement clean, "Il y a eu une situation qui a mal tourné et quelque chose de tragique s'est déroulée. Il est volontairement une énigme pour les autres".

Suffisant pour lui permettre d'être adopté par le public ? A suivre.